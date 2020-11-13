Son dakika... Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı
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Son dakika... Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

13.11.2020 20:21 | Son Güncelleme: 13.11.2020 20:24
Son dakika... Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

Son dakika haberi... Avrupa borsaları günü, İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları günü, İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,01 artışla 385,18 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,18 artarak 13.076,72 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,41 yükselerek 20.903,58 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 değer kazanarak 5.380,16 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,36 azalarak 6.316,39 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.15 itibarıyla yüzde 0,21'lik artışla 1,183 seviyelerinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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