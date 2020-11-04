Son dakika! Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Son dakika! Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

04.11.2020 22:55 | Son Güncelleme: 04.11.2020 22:58
Son dakika! Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Son dakika haberleri... Avrupa borsaları, ABD'deki Başkanlık seçimine ilişkin gelişmelerin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, ABD'deki Başkanlık seçimine ilişkin gelişmelerin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 2,05 yükselerek, 363,31 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,44 artarak 4.922,85 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,96 değer kazanarak 19.358,28 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,95 yükselişle 12.324,22 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,67'lük artışla 5.883,26 seviyesinden kapandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

İlgili Haberler

Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa günü yükselişle kapattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum İlham Aliyev Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Enes Batur Danla Bilic Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Erol Bulut Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 22:59:38. #1.14#
title