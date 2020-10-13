Son dakika! Avrupa borsaları düşüşle kapandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Avrupa borsaları düşüşle kapandı

13.10.2020 19:59 | Son Güncelleme: 13.10.2020 20:02
Son dakika! Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Son dakika haberler... Avrupa borsaları günü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa ilişkin endişelerle düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları günü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa ilişkin endişelerle düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,55 azalarak 370,96 puandan kapandı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,64 azalışla 4.947,61 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,91 düşüşle 13,017,99 seviyesinden kapadı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise günü yüzde 0,53'lük kayıpla 5.969,71 seviyesinden tamamladı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,81 değer kaybederek 19.558,43 puana geriledi.

Avro/Dolar paritesi ise TSİ 17.42 itibarıyla yüzde 0,008 düşerek 1,173 seviyelerinde işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Donald Trump İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Cansu Dere Cem Yılmaz Soner Sarıkabadayı
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Burak Yılmaz Josef De Souza Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Kız Türk Alkol İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 20:03:56. #1.15#
title