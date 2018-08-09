Son Dakika! Avrupa Atletizm Şampiyonası Milli Atlet Ramil Guliyev Altın Madalya Kazandı

Avrupa Atletizm Şampiyonası 200 metre finalinde milli atlet Ramil Guliyev, 19,76'lık derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı.

FENERBAHÇE'DEN GULİYEV'E TEBRİK

"Berlin'de gerçekleştirilen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 200 metre finalinde piste çıkan Fenerbahçeli Milli atletimiz Ramil Guliyev yarışı 19.76'lık derecesiyle ilk sırada tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu.

Ülkemizi ve camiamızı bir kez daha gururlandıran başarılı sporcumuz Ramil Guliyev'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz."