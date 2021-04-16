Son Dakika | Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon martta yükseldi
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Son Dakika | Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon martta yükseldi

Son Dakika | Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon martta yükseldi
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber... Avro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği mart ayında yıllık enflasyon yüzde 1,3 seviyesine çıktı.

Avro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği mart ayında yıllık enflasyon yüzde 1,3 seviyesine çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mart ayı yıllık enflasyonuna ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB'de şubat ayında yüzde 1,3 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 1,7'ye yükseldi.

Avro Bölgesi'nde de şubatta yüzde 0,9 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 1,3'e çıktı.

Söz konusu enflasyon oranı geçen yılın mart ayında AB'de yüzde 1,2, Avro Bölgesi'nde yüzde 0,7 seviyesinde gerçekleşmişti.

Enflasyon, mart ayında Almanya'da yüzde 2, Fransa'da yüzde 1,4, İtalya'da yüzde 0,6 ve İspanya'da yüzde 1,2 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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