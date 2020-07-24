Son Dakika: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
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Son Dakika: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

Son dakika habere göre Kazakistan, Kırgızistan, Ukrayna, Ermenistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Son Dakika: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
24.07.2020 11:31 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:31

Kazakistan, Kırgızistan, Ukrayna, Ermenistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 1687 artarak 78 bin 486'ya yükseldi.

1268 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 49 bin 488'e ulaştı.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 610 kişi hayatını kaybetmişti.

Temmuz başında Kovid-19 vakalarının hızla artması nedeniyle uygulanan sıkı karantina devam ediyor. 2 Ağustos'a kadar geçerli olan karantinanın, durum iyileşmezse uzatılması bekleniyor.

Ukrayna

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısının 972 artarak 62 bin 823'e, ölü sayısının 20 artışla 1571'e yükseldiğini kaydetti.

Stepanov, vakalardan 4 bin 465'ünün çocuk ve 8 bin 196'sının sağlık çalışanı, 886 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısının da 34 bin 886 olduğunu aktardı.

Karantina uygulamasının 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmiş, temmuz ortasında tekrar yükselmişti.

Kırgızistan

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 ve zatürre vakalarındaki can kayıplarının birlikte tutulduğu Kırgızistan'da, son 24 saatte vaka sayısı 921 artarak 31 bin 247'ye çıktı.

Kovid-19 ve zatürre kaynaklı can kaybı, 42 artışla 1211'e yükseldi.

Salgınla mücadelenin başladığı 18 Mart'tan bu yana ülkede Kovid-19 ve zatürre nedeniyle tedavi gören 18 bin 38 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kalısbek Şadıhanov, Kovid-19'la mücadele için Azerbaycan, Türkiye, Çin, Katar, Güney Kore, İsviçre, İran, Özbekistan, Rusya, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 11 ülkeden yardım aldıklarını bildirdi.

Aralarında TİKA'nın olduğu 65 yerel ve uluslararası kuruluştan Kırgızistan'a insani yardım sağlandığını belirten Şadıhanov, yardımda bulunanlara teşekkür etti.

Öte yandan Rusya, Kovid-19'la mücadele için ikinci doktor kafilesini ülkeye gönderdi.

Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 451 kişide Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 36 bin 513'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 692'ye yükseldi.

Bugüne kadar 153 bin 814 testin yapıldığı ülkede, 25 bin 734 kişi iyileşti, 9 bin 969 hastanın tedavisi sürüyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede vaka sayısının 283 artarak 18 bin 986'ya, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 6 artarak 103'e çıktığı bildirildi.

İyileşenlerin sayısının 147 artarak 10 bin 147'ye ulaştığı kaydedildi.

Özbekistan'da 84 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 8 bin 734 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkede salgınla ilgili durumun ele alındığı toplantıda, Kovid-19'un tedavisinde yabancı uzmanların da yer aldığını kaydederek, "Bugün bir Alman profesör Özbekistan'da Kovid-19 hastalarının tedavisinde yer alıyor. Türkiye'den bir grup tıp profesörü ülkeye geliyor. Diğer ülkelerden deneyimli uzmanları ülkeye davet etme yönünde çalışmalarımız sürüyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan kararnameyle, Kovid-19'la mücadelede yer alan bir grup sağlık çalışanı, çeşitli devlet nişanı ve madalyalarla ödüllendirildi.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede, 10 Temmuz'dan itibaren karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.

Gürcistan

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 19 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, vaka sayısının 1145'e, iyileşenlerin sayısının da bir artarak 912'ye yükseldiği bildirildi.

Gardabani bölgesinde Kharacalar köyü, Kovid-19 vakalarının tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Öte yandan bugün yurt içi uçak seferleri yeniden başladı.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 16 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 5 bin 936 kişi karantinada, 268 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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