Son dakika... Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
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Son dakika... Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Son dakika haberine göre Moldova, Özbekistan, Belarus, Azerbaycan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında artış sürüyor.

Son dakika... Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
14.08.2020 20:03 | Son Güncelleme: 14.08.2020 20:06

Moldova, Özbekistan, Belarus, Azerbaycan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında artış sürüyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 396 artarak 29 bin 483'e, ölü sayısının ise 6 artışla 884'e çıktığı bildirildi.

280 kişinin iyileştiği ve sağlığına kavuşanların sayısının 20 bin 556 olduğu belirtildi.?

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 12 artarak 1704'e çıktı.

Sağlık alanında olağanüstü halin (OHAL) 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, yaklaşık 35 binden fazla kişi gözetim altında tutuluyor.

Moldova'da, nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru düşüşe geçmişti.

Temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, ağustosun başında 400'ün üzerine çıkmıştı.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede Kovid-19 vaka sayısının 260 artarak 33 bin 821'e, ölü sayısının 2 artışla 220'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 612 artarak 27 bin 825'e ulaştığı, böylece hastaların yüzde 82'sinin iyileştiği kaydedildi.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 5 bin 776 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan'da bazı kısıtlamaların yarın gevşetilmesi bekleniyor.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 105 artarak 69 bin 308'e, ölü sayısı ise 4 artışla 603'e yükseldi.

274 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 66 bin 452'ye ulaştı.?

Belarus'ta nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayısta 1000'e yaklaşmış, haziranda düşüşe geçmişti.

Temmuz başında 200'ün altına gerileyen günlük vaka sayısı, üç gün art arda 100'ün altında görülmüştü.

Azerbaycan

Azerbaycan'da son 5 gündür 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı yeniden artışa geçti.

Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 103 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 34 bin 18'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 221 artarak 31 bin 490'a ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 4 artarak 504'e çıktı.

Bugüne kadar 820 bin testin yapıldığı Azerbaycan'da 2 bin 24 kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede, haziranda 600'e yaklaşan, temmuzda da günlük 500'ün üzerinde seyreden vaka sayısı, ağustosta 200'ün altına inmişti. Son bir haftadır günlük vaka sayısı, iyileşen sayısından daha az olarak kayıtlara geçiyor.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığının açıklamasında, son 24 saatte ülkede vaka sayısının 39 artarak 7 bin 989'a çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 36 artarak 6 bin 777'ye ulaştığı kaydedildi.

Bakanlık, Rusya'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısını satın almak için Rus yetkililerle görüşmelere başlandığını da açıkladı.

Tacikistan'da bugüne kadar 63 Kovid-19 hastası yaşamını yitirdi, 1149 hastanın tedavisi sürüyor.

Ukrayna

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, düzenlediği brifingde, şehirde Kovid-19 vakalarının arttığını belirterek, "Vakaların artması nedeniyle Kiev 'sarı bölge' statüsüne geçirildi. Şehirdeki hastanelerin yataklarının yüzde 50'sinden fazlası dolu durumda." bilgisini verdi.

Tedbirlerin sıkılaştırılacağına dikkati çeken Kliçko, kapalı alanlarda ve toplu ulaşım araçlarında 17 Ağustos'ta maske takma zorunluluğunun devreye gireceğini söyledi.

Kliçko, kültür, spor, eğlence, dini etkinliklerin yapılmasına da kısıtlama getirileceğini belirtti.

Ukrayna'da son 24 saatte 1732 kişide virüsün tespit edilmesiyle günlük vaka artışında yeni rekor yaşanmıştı.

Toplam vaka sayısı 87 bin 872, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 11, iyileşen sayısı da 46 bin 797 olarak açıklanmıştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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