Son dakika! Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler
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Son dakika! Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler

Son dakika haberine göre Ukrayna, Özbekistan, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Son dakika! Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler
19.08.2020 12:29 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:29

Ukrayna, Özbekistan, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Ukrayna'da Kovid-19 vakaları ve ölümleri artmayı sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 1967 kişinin virüse yakalandığını ve böylece Kovid-19 vaka sayısının 96 bin 403'e çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 37 bin 771 Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, vakalardan 6 bin 602'sinin çocuk, 9 bin 923'ünün sağlık çalışanı olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 463 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının 28 artarak 2 bin 144, iyileşen sayısının da 812 artışla 49 bin 737 olduğunu aktardı.

Stepanov, vakaların son günlerde arttığına dikkati çekerek, "Günlük vaka ve hastaneye kaldırılan hasta sayılarında yine bir rekor yaşandı. Kovid-19'un yayılmasını engellemeliyiz. Bunu da salgına karşı belirlenen kurallara uyarak yapabiliriz. Bu kurallar çok önemli." dedi.

Öte yandan Ukrayna Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Lyaşko, "kırmızı" statüsüne geçiş yapan bölgelerdeki okullarda uzaktan eğitimin görüleceğini duyurdu.

"Yeşil", "sarı" ve "turuncu" statüsünde olan bölgelerdeki okulların çalışacağına dikkati çeken Lyaşko, turuncu statüsünde olan bölgelerdeki okullarda ise öğretmenlerin maske takması gerekeceğini belirtti.

Ukrayna'da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.

Karantina uygulamasının 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, 44 bin 522 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.?

Ukrayna'da, nisan ve mayıs ayında 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti. Günlük vaka sayısı, geçen hafta yeniden yükselmeye başlamıştı.

Özbekistan'da 408 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 408 artarak 36 bin 760'a, ölü sayısının 3 artışla 245'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, dün akşamdan beri iyileşenlerin sayısının 161 artarak 32 bin 223'e ulaştığı, böylece hastaların yüzde 88'inin iyileştiği aktarıldı.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 4 bin 292 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan'da, karantina tedbirleri 15 Ağustos'tan bu yana aşamalı şekilde gevşetiliyor.

Kazakistan'da salgının olası yeni dalgasına hazırlıklar sürüyor

Kazakistan'da sonbaharda beklenen salgının olası ikinci dalgasına hazırlıklar devam ediyor.

Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ekim ayına kadar ülkede 3 modül enfeksiyon hastanesinin inşa edilmesinin planlandığını belirtti.

Salgının ekim ayında beklenen olası yeni dalgasına hazır olunması gerektiğini vurgulayan Tsoy, "Ülke eczanelerine 10 milyon kutudan fazla ilaç tedarik edildi." ifadesini kullandı.

Hastanelere ek olarak 2 bin 578 solunum cihazının satın alındığına ve 23 bin 890 yatağa oksijen bağlandığına dikkati çeken Tsoy, tüm ilçe hastanelerine yüzde 100 dijital röntgen cihazını tedarik etmeyi planladıklarını belirtti.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 271 artarak 103 bin 571'e çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 1841 artarak 86 bin 286'ya ulaştı, hayatını kaybedenlerin sayısı 15 artarak 1446'ya yükseldi.

Ülkede, 16 bine yakın hastanın tedavisi sürüyor.

Son bir günde Kovid-19 belirtileri bulunan test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 1081 artarak 19 bin 754'e, zatürreden ölenlerin sayısı ise 11 artarak 231'e yükseldi.

Temmuz ayının başında 1500'ün üzerine çıkan günlük Kovid-19 vaka sayısı ağustosta düşüşe geçmiş, 5 Temmuz'da uygulanan sıkı karantina aşamalı olarak gevşetilmeye başlamıştı.

Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 210 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 42 bin 56'ya çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 1 kişi daha yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 833'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 35 bin 226 Kovid-19 hastası iyileşti, 5 bin 748 kişinin tedavisi sürüyor.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 179 artarak 42 bin 325'e, ölü sayısı 1 artışla 1499'a çıktı.

Salgının görülmeye başladığı 18 Mart'tan bu yana ülkede Kovid-19 ve zatürre nedeniyle tedavi gören 35 bin 197 kişi iyileşti.

Ülkede, toplu etkinliklere ve ibadetlere getirilen yasak sürüyor.

Gürcistan'da vaka sayısı 1400'ü aştı

Gürcistan'da Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 10 kişide daha virüs görülmesi ile vaka sayısının 1402'ye, iyileşenlerin sayısının da 6 artarak 1098'e yükseldiği belirtildi.

Bugüne kadar Kovid-19 salgınında 17 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 6 bin 903 kişi karantinada bulunuyor, 278 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

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Kaynak: AA

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