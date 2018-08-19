Son Dakika! Avrasya Tüneli Trafiğe Kapatıldı

Avrasya Tüneli çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Polisin, tünelin içerisinde şüpheli bir aracı incelediği öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada Avrasya Tüneli'nin çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları gerektiğini bildirildi.

"TRAFİK AKIŞI GEÇİCİ BİR ŞEKİLDE DURDURULMUŞTUR"

İstanbul Valiliği'nce Twitter'dan yapılan açıklamada, "Şüpheli paket ihbarı nedeniyle kontrol amaçlı olarak ve tedbiren Avrasya Tüneli'nde trafik akışı her iki yönden geçici bir şekilde durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

"ALTERNATİF GÜZERGAHLARI KULLANINIZ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda da, "Avrasya Tüneli geçici süreliğine çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Alternatif güzergahları kullanınız." denildi.

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