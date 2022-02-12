AVM'de yumruk yumruğa kavga cep telefonu kamerasına yansıdı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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AVM'de yumruk yumruğa kavga cep telefonu kamerasına yansıdı İstanbul Bakırköy'de bir alışveriş merkezine gelen vatandaşlar ile güvenlik görevlileri yumruk yumruğa kavga yaptı.
İSTANBUL (İHA) - AVM'de yumruk yumruğa kavga cep telefonu kamerasına yansıdı
İSTANBUL - İstanbul Bakırköy'de bir alışveriş merkezine gelen vatandaşlar ile güvenlik görevlileri yumruk yumruğa kavga yaptı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.
İstanbul Bakırköy'de bir alışveriş merkezine gelen vatandaşlar ile güvenlik görevlileri yumruk yumruğa geldi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.