AVM'de yumruk yumruğa kavga cep telefonu kamerasına yansıdı - Haberler
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AVM'de yumruk yumruğa kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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AVM'de yumruk yumruğa kavga cep telefonu kamerasına yansıdı İstanbul Bakırköy'de bir alışveriş merkezine gelen vatandaşlar ile güvenlik görevlileri yumruk yumruğa kavga yaptı.

İSTANBUL (İHA) - AVM'de yumruk yumruğa kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

İSTANBUL - İstanbul Bakırköy'de bir alışveriş merkezine gelen vatandaşlar ile güvenlik görevlileri yumruk yumruğa kavga yaptı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Bakırköy'de bir alışveriş merkezine gelen vatandaşlar ile güvenlik görevlileri yumruk yumruğa geldi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.

AVM'de yumruk yumruğa kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

AVM'de yumruk yumruğa kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

AVM'de yumruk yumruğa kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar - 3. Sayfa

alışveriş, İstanbul, kavga, 3. Sayfa, Haberler

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