Son dakika: AVCILAR'DAN SONRA ESENLER'DEKİ YIKILACAK BİNALARA KAPILI BARİYER
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Son dakika: AVCILAR'DAN SONRA ESENLER'DEKİ YIKILACAK BİNALARA KAPILI BARİYER

28.02.2021 11:23 | Son Güncelleme: 28.02.2021 11:23
Son dakika: AVCILAR'DAN SONRA ESENLER'DEKİ YIKILACAK BİNALARA KAPILI BARİYER

Son dakika habere göre KENTSEL dönüşüm kapsamında Avcılar'da yıkım sürecine giren, boşaltılan binalar için genellikle alınan kapılı bariyerli önlemin benzeri Esenler'de de uygulanmaya başlandı.

KENTSEL dönüşüm kapsamında Avcılar'da yıkım sürecine giren, boşaltılan binalar için genellikle alınan kapılı bariyerli önlemin benzeri Esenler'de de uygulanmaya başlandı.Avcılar'da hızlanan kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binaların yıkımını üstlenen firmalar yaya ve araç trafiğinin tehlikeye düşmemesi için yapıdaki tahta kapıları tek tek sökerken, bunları binanın çevresinde birbirine tutturuyor. Avcılar'da bugüne kadar çok sayıda binanın çevresinde kapılı bariyer monte edilirken benzer görüntüye Esenler'de de rastlandı. Esenler'deki Menderes Mahallesi'nde bulunan 4 katlı boşaltılan, bitişik iki binanın çevresinde birbirine çakılı kapıları görenler şaşırdı. Yıkım işini üstlenen firma görevlileri, söküm sırasında bazı parçaların düştüğünü bu nedenle pratik çözüm olarak kapılı bariyeri uyguladıklarını söyledi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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