Avcılar'da yangın (1)
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Avcılar'da yangın (1)

Anadolu Ajansı / Semra Orkan - Haberler | Güncel

Avcılar'da bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Avcılar'da bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mahir Sokak'taki binada belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre patlamanın ardından başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, polis de çevre güvenliğini aldı.

Yangının doğalgazdan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olay yerine sağlık ekipleri de yönlendirildi.

Avcılar'da yangın (1)
Avcılar'da yangın (1)
Avcılar'da yangın (1)
Avcılar'da yangın (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semra Orkan

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