Son dakika haberi | Çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Son dakika haberi | Çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

16.01.2021 20:53 | Son Güncelleme: 16.01.2021 21:07

Son dakika gündem haberi: Avcılar'da çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bina sakinleri tahliye edildi.

Avcılar'da çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bina sakinleri tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, Ambarlı Mahallesi Aşık Veysel Sokağı'ndaki binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu Suriyeli ailenin kaldığı belirtilen evdeki yangın söndürüldü.

Son dakika haberi | Çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Son dakika haberi | Çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Son dakika haberi | Çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Son dakika haberi | Çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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