Son Dakika | Avcılar'da trafik kazası: 1 ölü
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Son Dakika | Avcılar'da trafik kazası: 1 ölü

Son Dakika | Avcılar'da trafik kazası: 1 ölü
Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Avcılar'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Avcılar'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Petrol Ofisi Caddesi'nde Olcay T. idaresindeki 34 RC 5269 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarparak devrildi.

Olcay T. olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı motosikletteki kimliği henüz belirlenemeyen kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ambarlı alt geçidi, geçici olarak çift yönlü araç trafiğine kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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