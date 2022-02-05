Avcılar'da silahlı saldırı; 1 ağır yaralı - Haberler
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Avcılar'da silahlı saldırı; 1 ağır yaralı

Demirören Haber Ajansı, İhsan Dörtkardeş - Güncel
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Avcılar'da silahlı saldırı; 1 ağır yaralı

AVCILAR'da arkadaşı ile buluşarak yemeğe gitmek isteyen Sefa Evren Tansu uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da arkadaşı ile buluşarak yemeğe gitmek isteyen Sefa Evren Tansu uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'ndeki binanın önünde meydana geldi. Fatih Esenkar, arkadaşı Sefa Evren Tansu ile yemeğe gitmek için sözleşti. Yanına 3 yaşındaki oğlunu da alan  Fatih Esenkar, otomobiliyle Sefa Evren Tansu'nun evine gitti. Tansu oturduğu binadan çıkıp otomobile binmek için adımını attığı sırada sokakta 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar otomobile binerek kaçtı. O sırada otomobilde bulunan Fatih Esenkar oğlunun üzerine kapandı. Olayın şokunu atlatan Esenkar, yaralı arkadaşını Avcılar'daki özel bir hastaneye götürürken 3 yerinden isabet alan Sefa Evren Tansu, ilk müdahale ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Z.C., C. E., ve T.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Fatih Esenkar, "Oğlum arabadaydı, bir arkadaşta arkada oturuyordu. Arkadaşı geldik aldık mangal başına götürecektik. Bir araba yanaştı adam arabaya adım atmasıyla arkadan gelip ateş ettiler. Şu an yoğun bakımda. Tefeci bunlar bizim arkadaşın bundan alacağı vereceği yok. Ancak münakaşaya girmişler" diye konuştu.


- İstanbul
Avcılar'da silahlı saldırı; 1 ağır yaralı

Avcılar'da silahlı saldırı; 1 ağır yaralı

Avcılar'da silahlı saldırı; 1 ağır yaralı

Avcılar'da silahlı saldırı; 1 ağır yaralı

Avcılar'da silahlı saldırı; 1 ağır yaralı

Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Güncel

Avcılar, Fatih, Evren, Güncel, Haber

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