Son Dakika: Avcılar'da sabah saatlerinde bir kişi başından vurulmuş halde inşaat malzemelerinin olduğu depoda... Son dakika habere göre Avcılar'da sabah saatlerinde bir kişi başından vurulmuş halde inşaat malzemelerinin olduğu depoda ölü olarak bulundu.

Avcılar'da sabah saatlerinde bir kişi başından vurulmuş halde inşaat malzemelerinin olduğu depoda ölü olarak bulundu. - İSTANBUL Kaynak: İHA