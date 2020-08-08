Son Dakika: Avcılar'da sabah saatlerinde bir kişi başından vurulmuş halde inşaat malzemelerinin olduğu depoda...
Son dakika habere göre Avcılar'da sabah saatlerinde bir kişi başından vurulmuş halde inşaat malzemelerinin olduğu depoda ölü olarak bulundu.
08.08.2020 08:32 | Son Güncelleme: 08.08.2020 08:36
Avcılar'da sabah saatlerinde bir kişi başından vurulmuş halde inşaat malzemelerinin olduğu depoda ölü olarak bulundu. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA