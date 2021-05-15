Son dakika... AVCILAR'DA PİTBULL'UN KEDİYİ ÖLDÜRDÜĞÜ DEHŞET ANLARI KAMERADA
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Son dakika... AVCILAR'DA PİTBULL'UN KEDİYİ ÖLDÜRDÜĞÜ DEHŞET ANLARI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Avcılar'da, tasması ve ağızlığı takılmadan dolaştırılan pitbull cinsi köpek, bir kedinin bacağını kopararak öldürdü.

Avcılar'da, tasması ve ağızlığı takılmadan dolaştırılan pitbull cinsi köpek, bir kedinin bacağını kopararak öldürdü. Yaşanan dehşet anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sahipleri tarafından tasmasız ve ağızlıksız şekilde dolaştırılan beslenmesi yasak olan pitbull cinsi köpek, sokak üzerinde bulunan bir kediye saldırdı. Sahiplerinin kafasına vurarak engel olmaya çalışmasına rağmen kediyi yakalayan köpek, hayvanın bacağını kopardı. Sahipleri olay yerinden kaçarken, köpeğin saldırısına uğrayan kedi hayatını kaybetti. Yaşanan dehşet dolu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika... AVCILAR'DA PİTBULL'UN KEDİYİ ÖLDÜRDÜĞÜ DEHŞET ANLARI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Avcılar'da pitbull'un kediyi öldürdüğü dehşet anları kamerada
Avcılar'da pitbull'un kediyi öldürdüğü dehşet anları kamerada
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