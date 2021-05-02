AVCILAR'DA MARKETTE CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA
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AVCILAR'DA MARKETTE CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'DA MARKETTE CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADAHaber Veysel TİMDUİSTANBUL,(DHA)AVCILAR'da yankesicilik yöntemiyle cep telefonunu çalan U.Y. isimli çocuk yakalanırken, hırsızlık anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

AVCILAR'DA MARKETTE CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA

Haber Veysel TİMDUİSTANBUL,(DHA)

AVCILAR'da yankesicilik yöntemiyle cep telefonunu çalan U.Y. isimli çocuk yakalanırken, hırsızlık anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 27 Nisan Perşembe günü Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre şüpheli, alışveriş yapan bir kadının arkasından yaklaşarak, cebindeki telefonu alıp marketten çıktı. Alışverişi sırasında cebinde telefonunun olmadığını fark eden kadın, durumu market yetkililerine söyledi. Market yetkilileri, güvenlik kamerasını incelediklerinde hırsızlık olayını gördü ve polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı.

ŞÜPHELİNİN ÇOCUK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan çalışmalar sonucunda polis ekipleri şüphelinin U.Y. adlı çocuk olduğunu tespit etti. Esenyurt Çocuk Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalayarak polis merkezine götürdü.

HIRSIZLIK ANI KAMERAYA YANSIDI

Hırsızlık anı marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere şüphelinin, kadının arkasından yaklaşması, cep telefonunu alması yansıdı.

AVCILAR'DA MARKETTE CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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