Son dakika... Avcılar'da Kovid-19 denetimleri Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Avcılar'da denetimler başladı.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Avcılar'da denetimler başladı.

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan da Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ender Balaban, Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır, Üniversite Mahallesi Muhtarı Gülten Ekici ile birlikte ilçedeki semt pazarı ile kafeleri denetledi.

Kaynak: AA