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Son dakika! Avcılar'da korkutan yangın: 1 itfaiye eri yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Avcılar'da korkutan yangın: 1 itfaiye eri yaralandı

Son dakika haberler: Avcılar'da iddiaya göre, hurdacıların kentsel dönüşüm için boşaltılan binanın çatısındaki demirleri kesmeye çalıştığı sırada yangın çıktı.

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar'da iddiaya göre, hurdacıların kentsel dönüşüm için boşaltılan binanın çatısındaki demirleri kesmeye çalıştığı sırada yangın çıktı. Yan taraftaki boş binanın çatısına da sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, 1 itfaiye eri yaralandı.

Olay, Avcılar Cihangir Mahallesi Talatpaşa Caddesi'ndeki 6 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm için yıkılacak boş binaya gelen hurdacılar demirleri sökmeye başladı. Hurdacıların çatıdaki demirleri oksijenle sökmeye çalıştığı sırada yangın çıktı. Yangının çıkmasıyla birlikte hurdacılar olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Bu sırada yangın büyüyerek yan tarafta bulunan boş binanın çatısına da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan çatıları söndürmek için çalışma başlattı. Bir süre sonra yangın kontrol altına alınırken, bir itfaiye eri söndürme çalışmaları sırasında kolunda oluşan yanıklar nedeniyle yaralandı. Yaralı itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı, olay yerine sevk edilen polis ekipleri ise güvenlik önlemi adlı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

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