Son dakika haber... AVCILAR'DA 'DELİLLERİ YOK ETTİ' İDDİASI POLİS VE İTFAİYEYİ ALARMA GEÇİRDİ
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Son dakika haber... AVCILAR'DA 'DELİLLERİ YOK ETTİ' İDDİASI POLİS VE İTFAİYEYİ ALARMA GEÇİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre AVCILAR'da yedi aydan bu yana kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binaya gelerek elindeki poşetleri ateşe veren kadın hızla kaçtı.

AVCILAR'da yedi aydan bu yana kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binaya gelerek elindeki poşetleri ateşe veren kadın hızla kaçtı. İtfaiye yangını söndürürken, çevre sakinlerinin 'delilleri yok etmek istedi' iddiası üzerine yanan eşyalar arasında inceleme yapıldı.

Ambarlı Mahallesi'ndeki Fulya Sokak'ta boş bulunan, 4 katlı binanın binanın zemin katında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine kısa sürede gelen Avcılar itfaiyesi ekibi, yıl başından bu yana boş bulunan ve zaman zaman üst katlarında yangın çıkan binanın zeminindeki alevleri söndürdü. İtfaiye erlerinin yanına gelen görgü tanıklarından Musa Polat, yangını boş binaya elinde poşetlerle giren bir kadının çıkardığını ve kadının koşarak uzaklaştığını öne sürdü. Polat, 'Beyaz elbiseli, uzun boylu, elinde beyaz poşetler bulunan bir kadın buraya geldikten sonra bunları ateşe verdi. Bence, gizlediği bir şeyler vardı, delilleri kaybetmek istiyordu. Burada yol üstünde kameralar var, incelensin bulunsun" dedi. Polat'ın yanındaki bir başka kişi de aynı kadını gördüğünü söyledi. İki kişi bu iddiayı ihbar üzerine gelen polis ekibine de iletti. İddialar üzerine itfaiye erleri ve polis, inceleme yaptı ancak önemli bir şey bulamadı.

'KENTSEL DÖNÜŞÜM DEĞİL, EZİYET"

Boş binanın karşısında oturan Türkan Palabıyık, bu binada hemen her hafta yangın çıkarıldığını belirtirken, 'Buraya giren- çıkan belli değil. Polise bildiriyoruz, bir şey yapamıyorlar. Belediyeye söylüyoruz, polisi arayın diyorlar. Birileri, birilerini burada öldürecek. Güvenliği sağlayamazsanız polis nereye kadar müdahale edebilir' Balkonumuzda oturamıyoruz, penceremizi açamıyoruz. Bu bina aylardır boş. Evsizlerin evi haline gelmiş. Yıkılacaksa yıkılsın. Bu; kentsel dönüşüm değil, kentsel eziyet" diye konuştu.

Son dakika haber... AVCILAR'DA 'DELİLLERİ YOK ETTİ' İDDİASI POLİS VE İTFAİYEYİ ALARMA GEÇİRDİ
Son dakika haber... AVCILAR'DA 'DELİLLERİ YOK ETTİ' İDDİASI POLİS VE İTFAİYEYİ ALARMA GEÇİRDİ
Son dakika haber... AVCILAR'DA 'DELİLLERİ YOK ETTİ' İDDİASI POLİS VE İTFAİYEYİ ALARMA GEÇİRDİ
Son dakika haber... AVCILAR'DA 'DELİLLERİ YOK ETTİ' İDDİASI POLİS VE İTFAİYEYİ ALARMA GEÇİRDİ
Son dakika haber... AVCILAR'DA 'DELİLLERİ YOK ETTİ' İDDİASI POLİS VE İTFAİYEYİ ALARMA GEÇİRDİ
Son dakika haber... AVCILAR'DA 'DELİLLERİ YOK ETTİ' İDDİASI POLİS VE İTFAİYEYİ ALARMA GEÇİRDİ
Son dakika haber... AVCILAR'DA 'DELİLLERİ YOK ETTİ' İDDİASI POLİS VE İTFAİYEYİ ALARMA GEÇİRDİ
Son dakika haber... AVCILAR'DA 'DELİLLERİ YOK ETTİ' İDDİASI POLİS VE İTFAİYEYİ ALARMA GEÇİRDİ
Son dakika haber... AVCILAR'DA 'DELİLLERİ YOK ETTİ' İDDİASI POLİS VE İTFAİYEYİ ALARMA GEÇİRDİ
Son dakika haber... AVCILAR'DA 'DELİLLERİ YOK ETTİ' İDDİASI POLİS VE İTFAİYEYİ ALARMA GEÇİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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