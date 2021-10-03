Son dakika: Avcılar'da bir binada patlama. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar'da bir binada patlama. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi

İSTANBUL - Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bir apartman dairesinde patlama meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan apartman sakinleri hastaneye kaldırıldı. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.