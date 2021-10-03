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Son dakika: Avcılar'da bir binada patlama. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Avcılar'da bir binada patlama. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bir apartman dairesinde patlama meydana geldi.

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar'da bir binada patlama. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi

İSTANBUL - Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bir apartman dairesinde patlama meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan apartman sakinleri hastaneye kaldırıldı. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Son dakika: Avcılar'da bir binada patlama. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi

Son dakika: Avcılar'da bir binada patlama. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi

Son dakika: Avcılar'da bir binada patlama. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi

Son dakika: Avcılar'da bir binada patlama. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi
İhlas Haber Ajansı / Armağan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika: Avcılar'da bir binada patlama. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi - Haberler
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