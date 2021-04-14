AVCILAR'DA AYAKKABI İMALATHANESİNDE YANGIN ÇIKTI
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AVCILAR'DA AYAKKABI İMALATHANESİNDE YANGIN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avcılar'da, 5 katlı bir binanın bodrum katında bulunan ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Avcılar'da, 5 katlı bir binanın bodrum katında bulunan ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeşilkent Mahallesi G-654. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katındaki ayakkabı imalathanesinde saat 18.45'te yangın çıktı. İmalathaneden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirip, yangın söndürme tüpü ile müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edilirken, vatandaşların müdahalesine rağmen yangın sönmedi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dakikalık bir çalışma sonucunda yangını söndürdü. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

ATEŞ ATTI ÜZERİMİZE

Binanın ilk katındaki bir iş yerinin sahibi, 'Müşteri vardı. Bir baktım duman çıkıyor. Dükkanı kilitleyip, geldim. Şu kapıyı kırmaya çalıştık. Ateş attı üzerimize. Kapı olmayınca, camı kırdık. Su vurduk ama söndüremedik. İtfaiye gelince söndürdük ifadelerini kullandı.

AVCILAR'DA AYAKKABI İMALATHANESİNDE YANGIN ÇIKTI
AVCILAR'DA AYAKKABI İMALATHANESİNDE YANGIN ÇIKTI
AVCILAR'DA AYAKKABI İMALATHANESİNDE YANGIN ÇIKTI
AVCILAR'DA AYAKKABI İMALATHANESİNDE YANGIN ÇIKTI
AVCILAR'DA AYAKKABI İMALATHANESİNDE YANGIN ÇIKTI
AVCILAR'DA AYAKKABI İMALATHANESİNDE YANGIN ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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