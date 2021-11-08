Son dakika: AVCILAR'DA ANTİKA, BİT PAZARI KAPATILDI; MAHALLELİ VE MÜŞTERİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da 4 yıldan bu yana kurulan antika ve bit pazarı belediyenin aldığı kararla kapatıldı. Çevrede oturanların şikayeti ve trafik sorunu nedeniyle kapatıldığını bildirilen pazara alışveriş için gelenler, pazarın kapatılmasına şaşırdı. Bazıları da kararın yerinde olduğunu söyledi.

Avcılar Belediye Başkanlığı aldığı kararla Ambarlı Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarını iki hafta önce kapattı. Kapatma kararından haber siz pazara alışveriş için gelenler, pandemi dönemindeki yasaklar dışında yıllardan bu yana açık olan, aradıkları her türlü ürünü bulabildikleri tezgahların yerinde olmadığını görünce şaşırdı. Esenyurt, Başakşehir, Beylikdüzü gibi ilçelerden gelenler pazarın neden kapatıldığını veya nereye taşındığını araştırmaya çalışırken kararı yadırgadıklarını söyledi. Burada yüzlerce kişinin alışveriş yaptığını, geçimlerini sağlamaya çalıştığını belirten kişilerden Aziz Gök, "Kapatma kararı hiç güzel olmamış. İnsanlar burada ikinci el eşya alıp satıyorlardı. Neden kapatıldığını hiç anlamadım. Çok anlamsız. Gereksiz buldum. Kendime ve çocuğa ayakkabı alacaktım" dedi. Esenyurt'tan geldiğini belirten İsmail Kamas, "Bu kararı alanların derdi nedir? İnsanlar burada alışveriş yapıyordu" dedi.

"ŞİKAYETLER VE TRAFİK NEDENİYLE KAPATILDI"

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