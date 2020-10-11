Son Dakika | Av tüfeğiyle kendini vuran genç öldü
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Son Dakika | Av tüfeğiyle kendini vuran genç öldü

11.10.2020 01:00 | Son Güncelleme: 11.10.2020 01:07
Son Dakika | Av tüfeğiyle kendini vuran genç öldü

Son dakika haber: İZMİR'in Bornova ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ç.D. (16), av tüfeğiyle kendini vurarak yaşamına son verdi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ç.D. (16), av tüfeğiyle kendini vurarak yaşamına son verdi.

Olay, 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Ümit Mahallesi'nde bulunan evin çatı katında meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan Ç.D., evinin çatısında av tüfeğiyle kendini vurdu. Silah sesini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekibine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ç.D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Ç.D.'nin cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son Dakika | Av tüfeğiyle kendini vuran genç öldü
Son Dakika | Av tüfeğiyle kendini vuran genç öldü
Son Dakika | Av tüfeğiyle kendini vuran genç öldü
Son Dakika | Av tüfeğiyle kendini vuran genç öldü
Son Dakika | Av tüfeğiyle kendini vuran genç öldü
Son Dakika | Av tüfeğiyle kendini vuran genç öldü
Son Dakika | Av tüfeğiyle kendini vuran genç öldü
Son Dakika | Av tüfeğiyle kendini vuran genç öldü
Son Dakika | Av tüfeğiyle kendini vuran genç öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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