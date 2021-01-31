Son dakika! Av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralanan genç hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Uşak'ta, arkadaşının elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Uşak'ta, arkadaşının elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Fatih Mahallesi'ndeki evinde arkadaşlarıyla bir araya gelen Ramazan Altıner (19), arkadaşı P.A'nın (17) eline aldığı, evdeki av tüfeğinin ateş alması sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Altıner, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

P.A. ve olay sırasında evde bulunan 3 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen P.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar A.A, F.D. ve B.A. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık