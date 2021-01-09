Son dakika: ATO'dan üyelerine "ücretsiz e-Belge desteği"
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Son dakika: ATO'dan üyelerine "ücretsiz e-Belge desteği"

09.01.2021 10:49 | Son Güncelleme: 09.01.2021 10:52
Son dakika: ATO'dan üyelerine

Son dakika ekonomi haberi... Ankara Ticaret Odası (ATO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren üyelerini desteklemek amacıyla internet üzerinden sunduğu Oda belgelerini yıl sonuna kadar ücretsiz verecek.

Ankara Ticaret Odası (ATO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren üyelerini desteklemek amacıyla internet üzerinden sunduğu Oda belgelerini yıl sonuna kadar ücretsiz verecek.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Odanın 2020 Aralık'taki Meclis Toplantısı'nda e-Belgelerin ücretsiz verilmesine ilişkin karar, oy birliğiyle kabul edildi. Bu kapsamda, "www.atonet.org.tr" internet adresi üzerinden verilen Oda Sicil Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi), İhale Durum Belgesi ve bu belgelerin İngilizceleri, üyelere 2021 sonuna kadar ücretsiz verilecek.

Geçen yıl internet ortamında söz konusu belgelerden 266 bin adet düzenlenmişti. Söz konusu destek kapsamında, yaklaşık 1,5 milyon lira tutarındaki e-Belge'nin ATO üyelerine ücretsiz sunulması bekleniyor.

Haciz işlemleri de ertelendi

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Kovid-19 salgınının etkilerini yakından takip ettiklerini belirterek bu sürecin üstesinden birlik ve beraberlik içinde geleceklerini vurguladı. Son yıllarda, Odanın üyelere sunduğu hizmetlerin büyük bölümünü elektronik ortama taşıdıklarını hatırlatan Baran, şunları kaydetti:

"Kovid-19 nedeniyle içinden geçtiğimiz bu zor süreçte ATO olarak her an her yerde üyelerimizin yanındayız. Üyelerimizin ihtiyaç duydukları belgelere 7/24 ve ücretsiz ulaşabilmesini istedik. Üyelerimizin memnuniyetini artırmak amacıyla yürüttüğümüz girişim ve çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Baran, bu süreçte ATO'ya borcu bulunanlara kanunen başlatmak zorunda kaldıkları haciz işlemlerini de yıl sonuna kadar gerçekleştirmeyeceklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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