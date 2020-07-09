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Son Dakika: ATO'dan Kovid-19 sürecinde kurban kesim önerileri

Son dakika habere göre Ankara Ticaret Odası (ATO), kurban kesiminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine önerilerde bulundu.

Son Dakika: ATO'dan Kovid-19 sürecinde kurban kesim önerileri
09.07.2020 10:03 | Son Güncelleme: 09.07.2020 10:06

Ankara Ticaret Odası (ATO), kurban kesiminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine önerilerde bulundu.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, ATO heyeti, Tarım ve Orman Bakanlığını ziyaret etti.

ATO'nun 5 No'lu Hayvansal Üretim Meslek Komitesi ve 11 No'lu Tarım Ürünleri Meslek Komitesi üyelerinden oluşan heyet, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ile görüştü.

Ziyarette, Türkiye'yi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı başta hijyen, mesafe ve maske öncelikli olmak üzere salgının bulaşma ve yayılma risklerinin önüne geçilmesi için kurban satışından kesimine her aşamada alınacak tedbirler görüşüldü.

ATO heyeti, salgınla birlikte kurban bayramlarında çadırlar içinde gerçekleştirilen alışveriş ve kesimlerin yerini artık içerisinde hayvan barınaklarından mescide, kesim yerlerinden hayvan satıcılarının konaklamasına kadar her türlü alanın bulunduğu merkezlere bırakması gerektiği belirtti.

Heyet, bu tesisler sayesinde sadece salgın sürecinde değil diğer dönemlerde de kurban satış ve kesim işlemlerinin daha bilinçli yapılmasının sağlanacağını vurguladı.

ATO heyetinin ilettiği çözüm önerilerini dinleyen Aksu, talepleri değerlendireceklerini ifade etti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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