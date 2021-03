Son Dakika | ATO'dan Esenboğa yöneticilerine "yeni dış hat uçuşları" talebi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, bir yıldır devam eden korona virüs pandemisinin ekonomi alanındaki etkilerini ticaretle hafifletmek için Esenboğa Havalimanı'ndan yurt dışına yeni direkt uçuş hatları konulmasını istedi.

ATO Yönetim Kurulu'nun haftalık olağan toplantısı Gürsel Baran başkanlığında yapıldı. Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, AnadoluJet Başkanı Said Şamil Karakaş, THY Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen'in konuk olduğu toplantıya, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Mehmet Fatih Çetinkaya, Nihat Uysallı, Süleyman Ekinci, Halil İlik, Nuh Acar ve Ali Yıldız da katıldı. Toplantıda Esenboğa'dan direkt uçuşlarla yurt dışına ulaşmanın tacirler açısından önemine değinerek, Ankara Ticaret Odası'nın bu konuda yürüttükleri çalışmaları anlatan ATO Başkanı Baran, insanları evlerine kapatan pandemiyle birlikte bu çalışmalarda da başa dönüldüğünü söyledi. Aşılama çalışmalarının devam etmesi ve tedbirlerle birlikte kademeli normalleşmeye geçildiğini hatırlatan Baran, maske, mesafe, temizlikle birlikte tüm tedbirlere riayet edilerek normal hayata dönüşün ticari faaliyetlerin devamı açısından da önemli olduğu kaydetti.

"Ekonomimizi canlandırmamız gerekiyor"

Türkiye'nin 2020 yılında OECD ülkeleri arasında Çin'den sonra ikinci sırada büyüyen ülke olduğunu dile getiren Baran, "Pandeminin ekonomiye olan etkilerini dış ticaretle hafifletmek için Esenboğa'dan yurt dışına yeni direkt hatlar istiyoruz" dedi.

Baran, yeni destinasyonları, ihracat rotaları, sağlık turizmi ziyaretçileri, Türk vatandaşlarının yurt dışında yoğun olarak yaşadığı yerler gibi kriterler gözeterek talep ettiklerini ifade etti. Ekonominin canlandırılmasının gerektiğini vurgulayan Baran, "Bir yandan sağlık açısından salgının izlerini silmeye çalışırken, diğer yandan da ekonomimizi canlandırmamız gerekiyor" diye konuştu.

"ATO ile işbirliği içindeyiz

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı da konuşmasında, Ankara'dan yurt dışına direkt uçuş hatlarının Ankara Ticaret Odası ile işbirliği içerisinde oldukları bir konu olduğunu, pandemi öncesinde birlikte yürütülen çalışmalarla yeni destinasyonlara hatlar açtıklarını belirterek, "ATO'nun yurt dışı uçuşlar konusundaki vizyonunun, dünya ile bütünleşme stratejisinin, Ankara ve çevresindeki illerde ticaret yapan iş adamlarımızın dünya ile bağlanmasının ne demek olduğunun çok farkındayız. ATO'nun vizyonu ile Ankara Ticaret Odası yönetiminin sinerjisi bize yansıdı. Bu çağrıya kayıtsız kalamayız. Bu ülkenin ekonomisi için hepimiz birer neferiz" dedi.

"Hedefimiz her on kargodan birinin THY ile uçması"

Uçakların bir kısmını kargo aracı olarak değerlendirerek krizi fırsata çevirdiklerini anlatan Aycı, "Kargo piyasasında Türkiye'nin söz sahibi olmasının sağlanması konusunda önemli bir başarıya imza attı THY Kargo. Pazar payımızı yüzde 5,2'e çıkardılar. Bugün dünyada her 20 hava kargodan bir tanesi bizimle uçuyor. Hedefimiz her on kargodan birinin THY ile uçması" şeklinde konuştu.

Aycı, THY Kargo'nun 110 ülkeye kargo taşıdığını bildirdi. Aycı, THY'nin kargo taşımacılığı konusunda Ankaralı ihracatçılarla da işbirliği yapılabileceğini hatırlattı. THY'nin dünyanın en çok ülkesine direkt uçuş gerçekleştirdiğini anlatan Aycı, "Dünyada en çok ülkeye direkt uçabilen iş insanı Türk iş insanıdır. 126 ülkeye, 336 destinasyona THY ile gidebilir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı