Son dakika haberi | ATO Başkanı Baran, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Baran, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan binlerce kare arasından seçilen fotoğrafları tek tek inceleyerek oyladı.

Fotoğrafların tamamının başarılı ve fedakarca çalışmanın ürünü olduğunu belirten Baran, seçim yaparken zorlandığını ve tüm fotoğrafların birinciliği hak ettiğini söyledi.

Baran, "Yaşam" kategorisinde Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği" fotoğrafına oy verirken, "Kabe'nin şu halini görünce çok üzülüyorum, tek dileğim Rabbim bir an önce bu sıkıntıyı üzerimizden alsın. Buradan ders çıkarmamız lazım." dedi.

"Haber" kategorisinde Houssam Shbaro'nun "Lübnan'da Patlama" fotoğrafını seçen Baran, İslam coğrafyası üzerinde büyük bir oyun olduğunu, birlik ve beraberliğin sağlanması gerektiğini söyledi.

Baran, "Spor" kategorisinde ise oyunu Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafından yana kullanırken, Siirtli olduğunu hatırlattı ve fotoğraftan dolayı mutluluğunu bildirdi.

"AA tarafsız, ilkeli ve hızlı habercilik anlayışıyla Türkiye'nin gözü kulağı durumunda"

Anadolu Ajansı'nın, uluslararası gazetecilik meslek ilkelerinden şaşmadan sürdürdüğü habercilik faaliyetlerini farklı dillerde gerçekleştirdiği yayınlarla genişleten, fotoğraf ve videolarıyla zenginleştiren bir kurum olduğunu vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"100 yıldır ülkemizin gelişimine şahitlik eden Anadolu Ajansı, tarafsız, ilkeli ve hızlı habercilik anlayışıyla Türkiye'nin gözü kulağı durumundadır. AA ülkemizde olan biteni bize ve dünyaya, dünyada olan biteni de bizlere objektif bir şekilde aktararak çok önemli bir hizmet üretiyor.

Ajansın Genel Müdürlüğünden hizmet birimlerine kadar her kademesinde çalışan arkadaşlarımızı kutluyorum. Yürüttükleri ekip çalışmasının başarısı sundukları hizmetlerle kamuoyuna yansıyor. AA aracılığıyla dünyadaki gelişmeleri öğrenen ve sesini duyuran bir kuruluşun Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Genel Müdür Sayın Şenol Kazancı'nın şahsında tüm çalışanları kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök