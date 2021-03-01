ATO Başkanı Gürsel Baran: "Pandemi koşullarında yüzde 1,8'lik büyüme başarıdır"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Pandemi koşullarında yüzde 1,8'lik büyüme başarıdır" dedi.

Başkan Baran, Türkiye'nin 2020 yılının son çeyreğinde yüzde 5,9, yılın tamamında da yüzde 1,8 oranında büyümesinin, kamu bankaları aracılığıyla iç tüketimin canlandırılmasının sonucu ve hükumet ile reel sektörün ortak başarısı olduğunu ifade etti.

Pandemiye rağmen Türkiye'nin 2020 yılını yüzde 1,8'lik büyümeyle kapatmış olmasının büyük başarı olduğunu belirten Baran, "Üretimin desteklenmesi ve iç tüketimin canlanmasına yönelik alınan tedbirler sonuç verdi. 2020 yılını büyümeyle tamamlayan az sayıda ülkeden biri olduk. Pandeminin 2021 yılını da olumsuz etkilemesine fırsat vermeden kalıcı büyümeyi hedefleyerek, üretim, yatırım ve ihracat odaklı, istihdam sağlayan büyümeyi sağlamalıyız" diye konuştu.

"2020'yi Büyümeyle tamamlayan az sayıda ülkeden biriyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde hassasiyetle durduğu ve Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geniş kesimlerin görüşleri doğrultusunda hazırlanan ekonomi ve hukuk reform paketlerinin Türkiye'nin kalıcı büyümesine olumlu katkısı olacağını ifade eden Baran, şunları söyledi: "Pandeminin getirdiği yüke, ekonomik ve sosyal sorunlara rağmen 2020 yılını yüzde 1,8 oranında büyümeyle kapatmak büyük başarıdır. Türkiye ekonomisinin bundan sonrasında üretim, yatırım ve ihracat odaklı, istihdam oluşturan bir yapıyla kalıcı büyümeyi sağlaması beklentimizdir. İşsizlik bugün birçok ülkenin ortak sorunu. Ekonomimizin gücü olan bir genç bir nüfusumuz var ve bu nüfusu ekonomik ve sosyal açıdan verimli hale getirebilmek için istihdam oluşturan, yeni iş alanları açan bir büyüme modeline dönmemiz gerekiyor." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı