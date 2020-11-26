Son dakika genel: Atlı polislerden sigara ve maske denetimi

Son dakika haber... Atlı polislerden sigara ve maske denetimi Kayseri'de korona virüs ile mücadele kapsamında atlı polis birlikleri ile sigara ve maske denetimi yapıldı.

Atlı polislerden sigara ve maske denetimi

KAYSERİ - Kayseri'de korona virüs ile mücadele kapsamında atlı polis birlikleri ile sigara ve maske denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu genelge doğrultusunda, 81 ilde kamuya açık alanlarda, insanların yoğun olduğu yerlerde, pazarlarda, parklarda, cadde ve sokaklarda sigara içme yasağı ve maske takma zorunluluğu getirildi. Genelge doğrultusunda, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği tarafından sigara ve maske denetimi yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan denetimlerde, atlı polis ekipleri vatandaşları kamuya açık alanlarda sigara içmemeleri ve maskelerini takmaları yönünde uyardı.

Yapılan denetimde vatandaşlar da atlı birliklere yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı