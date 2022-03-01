Son dakika: Atletler Okullar Arası Kros Şampiyonasında 3 kupa kazandı - Haberler

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Son dakika: Atletler Okullar Arası Kros Şampiyonasında 3 kupa kazandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika: Atletler Okullar Arası Kros Şampiyonasında 3 kupa kazandı

Son dakika haber... Adana'da gerçekleştirilen Okullar Arası Türkiye Kros Şampiyonasında mücadele eden Kayseri takımları 3 kupa kazandı.

Adana'da gerçekleştirilen Okullar Arası Türkiye Kros Şampiyonasında mücadele eden Kayseri takımları 3 kupa kazandı.

Kayseri temsilcilerinden Emekli Öğretmen Ramazan Büyüklılıç Ortaokulu, Ortaokullar Türkiye üçüncüsü; Genç kızlar A kategorisinde Talas Süleymanlı Mehmet Muammer Beluk Ç.P.A.L Türkiye ikincisi, Genç Erkekler A kategorisinde Özel Ali Haydar Ersoy Kayseri Koleji Türkiye ikincisi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, müsabakalarda dereceye giren sporcuları ile antrenörleri Muzaffer Bayram, Handan Koçyiğit, Sezer Şarvan'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Son dakika: Atletler Okullar Arası Kros Şampiyonasında 3 kupa kazandı

Son dakika: Atletler Okullar Arası Kros Şampiyonasında 3 kupa kazandı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Kayseri, Türkiye, okullar, Adana, Spor, Haberler

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