Son dakika! Atletizm sporcuları antrenmanlara başladı
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Son dakika! Atletizm sporcuları antrenmanlara başladı

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atletizm sporcuları antrenmanlara başladı.

Son dakika! Atletizm sporcuları antrenmanlara başladı
05.06.2020 19:02 | Son Güncelleme: 05.06.2020 19:06

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atletizm sporcuları antrenmanlara başladı.

Koronavirüs salgını sonrasında normalleşme süreci çerçevesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde antrenmanlar başladı. Atletizm sporcuları sosyal mesafe kurallarını gözeterek ilk antrenmanlarını atletizm pistinde yaptı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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