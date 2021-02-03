Son dakika! Atletico Madrid'de Joao Felix'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Son dakika! Atletico Madrid'de Joao Felix'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

03.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:18
Son dakika! Atletico Madrid'de Joao Felix'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Gelen son dakika haberlerine göre Atletico Madrid'in Portekizli yıldız futbolcusu Joao Felix'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Atletico Madrid'in Portekizli yıldız futbolcusu Joao Felix'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Felix'in sağlık durumunun iyi olduğu ancak tedbir amaçlı evinde karantinada kalacağı kaydedildi.

La Liga'da lider durumda olan Atletico'da 30 Ocak'ta da Belçikalı Yannick Carrasco ve İspanyol defans oyuncusu Mario Hermoso'un Kovid-19 testleri de pozitif çıkmıştı.

La Liga kuralları gereği bu futbolcuların 10 gün karantinada kalması ve testlerinin negatif çıkmasının ardından sahaya dönmeleri gerekiyor.

Öte yandan 22 Ocak'ta Kovid-19 testi pozitif çıkan Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane ise dün itibarıyla antrenmanda takımının başında yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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