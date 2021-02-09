Son dakika: Atletico Madrid-Chelsea maçının Kovid-19'dan dolayı Madrid'de oynanması öngörülmüyor
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Son dakika: Atletico Madrid-Chelsea maçının Kovid-19'dan dolayı Madrid'de oynanması öngörülmüyor

09.02.2021 21:05 | Son Güncelleme: 09.02.2021 21:08
Son dakika: Atletico Madrid-Chelsea maçının Kovid-19'dan dolayı Madrid'de oynanması öngörülmüyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 23 Şubat'ta oynanması planlanan Atletico Madrid-Chelsea maçının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı İspanyol hükümetinin aldığı tedbirlerden dolayı ülke dışında yapılması öngörülüyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 23 Şubat'ta oynanması planlanan Atletico Madrid-Chelsea maçının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı İspanyol hükümetinin aldığı tedbirlerden dolayı ülke dışında yapılması öngörülüyor.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti bugün yaptığı Bakanlar Kurulu toplantısında, Kovid-19'un mutasyona uğrayıp, hızlı yayılan türüne karşı tedbir olarak Brezilya ve Güney Afrika ile birlikte İngiltere'ye uygulanan uçuş kısıtlamalarının 2 Mart'a kadar uzatılması kararı aldı.

Söz konusu kısıtlama gereği, İngiltere'den gelen uçuşlarda İspanyol vatandaşı veya ikamet izni olmayanların ancak 10 gün karantinada kaldıktan sonra ülkeye girişine izin veriliyor.

İspanya'da hükümetin 2 Mart'a kadar uzattığı uygulamadan, 23 Şubat'taki Atletico Madrid-Chelsea maçının da etkilenmesi, karşılaşmanın Madrid'deki Metropolitano Stadı yerine başka bir Avrupa ülkesinin stadında oynanması bekleniyor.

İspanyol basını, Atletico Madrid-Chelsea maçına ev sahipliği yapmak için en güçlü adayın Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Stadyum olduğunu ileri sürdü.

Konuya ilişkin nihai kararı, kulüplerle yapacağı görüşmelerin ardından UEFA verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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