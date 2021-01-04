Atılım Üniversitesinden bazı öğrenciler, okulun yüz yüze sınav kararını protesto etti
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Atılım Üniversitesinden bazı öğrenciler, okulun yüz yüze sınav kararını protesto etti

04.01.2021 14:55 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:39

Ankara Atılım Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği öğrencileri, okul yönetiminin final sınavlarının yüz yüze yapılması kararını proteste etti.

Ankara Atılım Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği öğrencileri, okul yönetiminin final sınavlarının yüz yüze yapılması kararını proteste etti.

Ankara Atılım Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği öğrencileri ellerinde "Online eğitimin yüz yüze sınavı olmaz" dövizleriyle üniversite kampüsünde toplandı.

"Yüz yüze" final sınavı yapılması kararından dolayı okul yönetimine tepki gösteren öğrenciler adına açıklama yapan 2.sınıf öğrencisi Baran Kocabay yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şartlarında okulun yüz yüze eğitime devam ettiğini, vaka sayılarındaki artışa rağmen sınavların da yüz yüze yapılması kararı alındığını bildirdi.

Kocabay, "Türkiye'de yüz yüze eğitime devam eden üniversite olmak, aynı zamanda sağlığımızla oynanmasına izin vermek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler açıklamanın ardından dağıldı.

Atılım Üniversitesinden bazı öğrenciler, okulun yüz yüze sınav kararını protesto etti
Atılım Üniversitesinden bazı öğrenciler, okulun yüz yüze sınav kararını protesto etti
Atılım Üniversitesinden bazı öğrenciler, okulun yüz yüze sınav kararını protesto etti
Atılım Üniversitesinden bazı öğrenciler, okulun yüz yüze sınav kararını protesto etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat

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