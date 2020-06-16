Son dakika... Atılım Üniversitesi ile TUSAŞ nitelikli personel istihdamı için iş birliğine gitti
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Son dakika... Atılım Üniversitesi ile TUSAŞ nitelikli personel istihdamı için iş birliğine gitti

Son dakika haberlerine göre Atılım Üniversitesi ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ), TÜBİTAK-2244 Sanayii Doktora Programı için ortak bir projeye imza attı.

Son dakika... Atılım Üniversitesi ile TUSAŞ nitelikli personel istihdamı için iş birliğine gitti
16.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:31

Atılım Üniversitesi ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ), TÜBİTAK-2244 Sanayii Doktora Programı için ortak bir projeye imza attı. Proje kapsamında, 3 doktora öğrencisi TUSAŞ Motor Sanayii'ndeki (TEİ) problemlere bilimsel bir yaklaşım geliştirmek için çalışacak.

Atılım Üniversitesi ile TUSAŞ, TÜBİTAK - 2244 Sanayii Doktora Programı için ortak bir projeye imza attı. Proje kapsamında 3 doktora öğrencisi 4 yıl boyunca eğitimlerini sürdürürken aynı zamanda da TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş'deki problemlere akademi ile iş birliği içinde çözüm geliştirmek için çalışacak. 4 yılın sonunda doktorasını Atılım Üniversitesinde tamamlayan öğrenciler, daha sonra TEİ'de istihdam edilecek.

Projenin içeriğinden bahseden Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Aslan, "Proje, TÜBİTAK - 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında desteklenen bir proje, bu projeyi TUSAŞ Motor Sanayii AŞ. (TEİ) ile birlikte ortak olarak gerçekleştireceğiz. Proje kapsamında 3 tane nitelikli doktoralı, Ar-Ge mühendisi yetiştirmeyi planlıyoruz" dedi.

Projeyi daha çok TEİ'nin problemlerine bilimsel bir yaklaşım geliştirmek, nitelikli insan kaynağı yetiştirmek için gerçekleştireceklerini aktaran Aslan, "Burada yetişen nitelikli insan kaynağı ise Türkiye'deki yerli uçak projesinde çalışacak. Yerli uçak projesinin en önemli komponentlerinden bir tanesi jet motoru, bu motorun yerli olması çok önemli. Bu yerli motorun komponentlerinin dizaynı ve analizi için belirli bilimsel çalışmaların yapılması gerekiyor. Bu anlamda 4 yıllık bu çalışma kapsamında bunlar yapılacak. Daha ileriki yıllarda bunun geliştirilmesi anlamında, yetiştirilmiş kıdemli personel bu kapsamda çalışacak" şeklinde konuştu.

Projeye dahil olan öğrencilerin geçeceği süreci anlatan Aslan, "Öğrenciler doktoralarını 4 yıl boyunca Atılım Üniversitesinde yapacak. Bu çalışmalar sırasında zamanlarının belirli bir bölümünü de TEİ'de doğrudan mühendislik problemi üzerinde geçirecekler. Bu kapsamda öğrenciler, TEİ ve Atılım Üniversitesi'nde çalışacaklar. Öğrenci kontenjanı 3 kişi olacak, proje bittikten sonra da üniversite ve sanayii arasındaki iş birliğini gerçekleştirecek insanlar olarak TEİ'de istihdam edilecekler" diye konuştu.

Daha önce Savunma Sanayii'ne Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) kapsamında benzer projeler yaptıklarından bahseden Aslan, programlar çerçevesinde yapılan iş birliğiyle doktora öğrencilerinin kurumlarla çalıştığını ifade etti.

Türkiye'nin üniversite - sanayii iş birliği program ve projelerine ihtiyacı olduğunu anlatan Aslan, "Türkiye'nin gerçekten bu ve benzeri programlara ihtiyacı var. Üniversite sanayii iş birliği aslında bir kültür ve bu kültürün yerleşmesi için böyle programlara ve hibe desteklerine ihtiyacımız var. TÜBİTAK da bunun bilincinde, 2244 programı da ciddi anlamda hayata geçmiş durumda. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'a özellikle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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