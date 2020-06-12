Son Dakika: "Atıkları Dönüştürüyoruz" yarışması başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: "Atıkları Dönüştürüyoruz" yarışması başladı

Son dakika güncel haberi: Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanan Antalya Büyükşehir Belediyesi çevreye verdiği önemin ve hassasiyetin bir göstergesi olarak "Atıkları Dönüştürüyoruz" başlıklı bir yarışma başlattı.

Son Dakika:
12.06.2020 12:43 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:47

Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanan Antalya Büyükşehir Belediyesi çevreye verdiği önemin ve hassasiyetin bir göstergesi olarak "Atıkları Dönüştürüyoruz" başlıklı bir yarışma başlattı. Geri dönüştürülebilir malzemelerle yaptıkları objeleri 22 Haziran'a kadar Instagram'da #AtıklarDönüşüyorAntalyaKazanıyor etiketiyle paylaşanlar jürinin yapacağı değerlendirme sonrası birbirinden güzel hediyeleri kazanma şansı yakalayacak.

Çevre ve doğa dostu çalışmalarıyla dikkat çeken Antalya Büyükşehir Belediyesi, atıkların geri dönüşümü ve ekonomiye kazandırılması noktasında önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Bununla ilgili olarak Sıfır Atık Belgesi almaya da hak kazanan Büyükşehir Belediyesi şimdi de atıkların çevreye zarar vermeden değerlendirilmesi amacıyla instagram üzerinden bir yarışma düzenliyor. Yarışma pandemi süreci nedeniyle evde kalmak zorunda olan Antalyalıların evlerinde atık malzemelerden ürettikleri aksesuar, oyuncak, ev eşyası gibi objelerin yeniden değerlendirilmesini amaçlıyor.

Birinciye hobi bahçesi

Geri dönüştürülebilir malzemelerle yaptıkları objeleri Instagram'da #AtıklarDönüşüyorAntalyaKazanıyor etiketiyle paylaşan ve ilk üçe giren katılımcılar jürinin yapacağı değerlendirme sonrası ödüllendirilecek. Yarışmanın ilk jüri toplantısı geçekleştirildi. Jüri Başkanı Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) İl Koordinatörü Lokman Atasoy, birinci olan yarışmacıya hobi bahçesi, ikinciye balkon dolusu çiçek ve üçüncüye de 4 kişilik deniz altı turu hediye edileceğini söyledi. Yarışma için son başvuru tarihi 22 Haziran olarak belirlendi. Sonuçlar 30 Haziran tarihinde açıklanacak.

#AtıklarDönüşüyorAntalyaKazanıyor etiketiyle paylaşılan fotoğraflar 5 kişilik uzman jüri tarafından değerlendirilecek. Jüride Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) adına Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Gökhan Civelekoğlu, Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Antalya Şube Başkanı Çevre Yüksek Mühendisi Derya Ünver, Antalya Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu Başkanı Dr. Güray Doğan, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 49. Sağlık Grubu Meclis Üyesi Çevre ve Enerji Komisyon Üyesi Dr. Gülsün Gülay Yılmaz yer alacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu Haber
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı Haber
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı Haber
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile Haber
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı Haber
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu
Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı
Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı
Günlük burç yorumları 12 Haziran 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 12 Haziran 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı
Polise çarpıp kaçan sürücünün otomobilinden 16 kilo esrar çıktı
Polise çarpıp kaçan sürücünün otomobilinden 16 kilo esrar çıktı
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin ambulansı çalındı
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin ambulansı çalındı
Galatasaraylı Muslera, oğluna 'Ege Muslera' adını veren taraftara teşekkür etti
Galatasaraylı Muslera, oğluna "Ege Muslera" adını veren taraftara teşekkür etti
FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı
FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı
Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
17 yaşındaki genç, karpuz yüklü kamyonla ortalığı savaş alanına döndürdü
17 yaşındaki genç, karpuz yüklü kamyonla ortalığı savaş alanına döndürdü
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor
Hapiste olan kadının annesi kızının mağdur olduğunu söyleyip saçlarını gösterdi
Hapiste olan kadının annesi kızının mağdur olduğunu söyleyip saçlarını gösterdi
Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı
Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı
Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Halife Hafter Musa Farisoğulları Adil Karaismailoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya
Spor Semih Özsoy Fatih Terim Bülent Korkmaz Emre Belözoğlu Tahir Karapınar
Daha Fazla Su İstifa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Son Dakika: "Atıkları Dönüştürüyoruz" yarışması başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 13:26:14. #1.15#
title