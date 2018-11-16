Atiker Konyaspor: Aykut Kocaman'la Prensipte Anlaştık
Atiker Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Selçuk Aksoy, "Aykut Kocaman ile prensipte anlaştık. Bu akşam ya da yarın resmi olarak açıklayacağız." dedi.
Atiker Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Selçuk Aksoy TRT Spor'a yaptığı açıklamada Aykut Kocaman ile anlaştıklarını açıkladı.
??Selçuk Aksoy'un açıklaması şöyle;
"Aykut Kocaman ile prensipte anlaştık. Bu akşam ya da yarın resmi açıklamayı yapacağız."
KULÜP, RIZA ÇALIMBAY İLE YOLLARINI AYIRMIŞTI
Atiker Konyaspor, geçtiğimiz günlerde Rıza Çalımbay ile yollarını ayırmıştı. Çalımbay, yaptığı basın açıklamasında kulübü suçlamış, "Yönetimden görüşme talebi geldi. Ben takımla ilgi sandım. İstanbul'daydım, Konyaspor'a döndüm, yolları ayırdık dediler. Tamam dedim ve sebebini sordum. Şehir ile doku uyuşmadı dediler. Böyle şey dedikleri zaman o saatten sonra dönmem dedim. Başka gelen antrenörlere böyle şey söylemeyin dedim. Onun dışında bir sorun yok dediler.Size ve şehre karşı bir şeyim var mı diye sordum, yok dediler. Sonra anlaşma yolu oldu. 'Siz teklif ettiniz ben de kabul ettim' dedim. Biz anlaşarak ayrılmadık." ifadesini kullandı.
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fenev de çekti sende çekeceksin bee konya başka hocamı kalmadı sanki :D :D :DCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ben var yanlış habere yorum yapmakCevap Yaz Yayından Kaldır
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gaz vermek gaz vermek gaz vermek ben anlamamak bide bunun ismi stadlara verilmek ben öfkelenmek bu işe başlamak dağdaki çoban paratordan daha futbol bilgili olmak ve bu paratorun oyuyla bir mi olmak ben anlamamak fransız takımı bunu nasıl tutmak hep artık 6s liler paratoru kovmak yeter demekCevap Yaz Yayından Kaldır
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ALİ GUZU BOŞGAN FENEVBAZE ŞAMPUANCevap Yaz Yayından Kaldır
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Arkadaşlar desene maslar 2.5 altttt ??????????Cevap Yaz Yayından Kaldır