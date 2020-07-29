Son dakika... Atık plastikler sokak hayvanlarına su ve yem kabı oldu Son dakika haberleri... Atık plastikler sokak hayvanlarına su ve yem kabı olduTOKAT'ın Yeşilyurt ilçesinde kullanılmayan atık plastik malzemeler, belediye ekiplerince sokak hayvanları için yem ve su kaplarına dönüştürülerek sokaklara bırakıldı.

Atık plastikler sokak hayvanlarına su ve yem kabı oldu

TOKAT'ın Yeşilyurt ilçesinde kullanılmayan atık plastik malzemeler, belediye ekiplerince sokak hayvanları için yem ve su kaplarına dönüştürülerek sokaklara bırakıldı.

Yeşilyurt ilçesinde çevre kirliliğinin önüne geçmek ve sokak hayvanlarının beslenmesine yardımcı olmak için belediye tarafından proje hazırlandı. Belediye ekiplerince atık plastikler toplanarak, sokak hayvanlarının beslenmelerini sağlayacak su kapları ve yem kaplarına dönüştürüldü. Kentin belirli bölgelerine konulan 20 su ve yem kabı sokak hayvanların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, Bu çalışmamızı öncelikle Cumhurbaşkanımız ve eşinin Türkiye'de büyük önem verdiği sıfır atık projeleri kapsamında ele aldık. Bilhassa çevremizi kirleten plastik malzemelerin toprak altında yok olması uzun zaman alıyor. O yüzden aklımıza böyle bir proje geldi. Kullanılmayan plastik kaplardan köpeklerimize su kabı ve besleme kabı yapma gereği duyduk. Arkadaşlarımızla istişare ederek, 20 civarında kap hazırladık. Biz bu çalışmayı yaptıktan sonra köpeklerin gelerek, yem ve su ihtiyaçlarını karşıladıklarını tespit ettik. Şimdiye kadar Yeşilyurt'ta böyle bir çalışma ve uygulama olmadığı için halkımız 'artık her şey bitti, bundan sonra köpeklere mi bakacağız' dediler ama, ondan sonra tabii baktık vatandaşlar da duyarlı olmaya başladı. Bazı vatandaşlarımız kaplarda eksilen yem ve suyu kendi imkanlarıyla tamamlamaya başladı dedi.

Kaynak: DHA