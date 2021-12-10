Son dakika... Atık malzemelerden elde edilen gelir Erciş'te yatırıma dönüştürüldü

ERCİŞ, VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Sıfır Atık Projesi" kapsamında oluşturulan istasyonlara bırakılan atıklar, ekonomiye kazandırılarak yatırıma dönüştürüldü.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Erciş Belediyesi, ilçede geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak, atıklardan gelir elde edilmesini sağlamak amacıyla 6 ay önce çalışma başlattı.

Emine Erdoğan'ın hayata geçirdiği "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ilçedeki 6 noktaya 4 metrekare büyüklüğünde geri dönüşüm istasyonları yerleştiren belediye, yaptığı farkındalık çalışmasıyla vatandaşların atıklarını belirlenen bölümlere atmalarını sağladı.

İstasyonlarda toplanan metal, kağıt, cam, plastik ve pil gibi atıkları satarak gelire dönüştüren belediye, bu sayede hafif ticari araç ve 80 çöp konteyneri ile park ve mesire alanları için 120 bank ve 30 kamelya satın aldı. Sokak hayvanlarının kışın üşümemesi için 25 kulübe yaptıran belediye, aynı zamanda ilçedeki tüm köpek ve kedi kulübelerini onardı, mama ihtiyaçlarını karşıladı.

"Atıkları gelire dönüştürdük"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AA muhabirine, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ilçede geri dönüştürülebilecek çöplerden gelir elde etmek için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bu sayede ilçede farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini aktaran Mehmetbeyoğlu, şöyle konuştu:

"Belediyemize ait atölyelerde geri dönüşüm konteynerleri yaptık ve ilçedeki işlek noktalara konumlandırdık. Vatandaşlarımız cam, plastik, kağıt gibi atıkları belirlenen bölümlere atmaya başladı. Bu konuda farkındalık çalışmaları da yürüttük. İlçe sakinlerinin duyarlılığı sayesinde önemli mesafe aldık. Geri dönüşüm konteynerlerine atılan malzemelerden elde ettiğimiz gelirle belediyemize sıfır araç, 80 çöp konteyneri, park ve mesire alanlarında kullanılmak üzere 120 bank ve 30 kameriye aldık. Ayrıca sokak hayvanları için 25 kulübe yaptık, ilçedeki tüm köpek ve kedi kulübelerini onardık. Tüm bunları dönüşüm konteynerlerine bırakılan atıkların satışından elde ettiğimiz gelirle yaptık."

Projeyle atıkların ne kadar değerli olduğunu insanlara göstermek istediklerini anlatan Mehmetbeyoğlu, çöplerin geri dönüştürülmesinin hem geleceğe daha temiz bir çevre bırakılması hem de ülke ekonomisine katkı sunulması açısından önemli olduğunu vurguladı.

"Geri dönüşümün ekonomiye büyük katkıları var"

İlçede öğretmenlik yapan Yıldız Taşdemir, ilçenin birçok noktasına yerleştirilen geri dönüşüm istasyonlarının çevrenin korunması açısından önemli olduğunu söyledi.

Atıkları ilgili bölümlere atarak geri dönüşümünü sağladıklarını belirten Taşdemir, "Bu atıklardan elde edilen gelirle ilçede güzel hizmetlerin yapıldığını görüyoruz. Geri dönüşümün ülke ekonomisine çok büyük katkıları var. Herkesin bu konuda duyarlılık göstermesi gerekiyor. Doğada yıllarca yok olmayan atıklar burada hem ekonomiye kazandırılıyor hem de doğa yok olmaktan kurtarılıyor." dedi.

Sena Berber ise arkadaşlarıyla birlikte geri dönüştürülebilecek atıkları toplayıp belediyenin belirlediği alanlara götürdüklerini aktardı.

AA / Necmettin Karaca - Son Dakika Haberleri

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