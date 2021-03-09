Son Dakika | Atık getiren çocuklara Ödül Market'ten hediye
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Son Dakika | Atık getiren çocuklara Ödül Market'ten hediye

09.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:17
Son Dakika | Atık getiren çocuklara Ödül Market'ten hediye

Son dakika habere göre İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi, çocukları geri dönüşüme teşvik etmek amacıyla Çocuk Ödül Market projesi hazırladı.

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi, çocukları geri dönüşüme teşvik etmek amacıyla Çocuk Ödül Market projesi hazırladı. Projede çocuklara topladıkları atık miktarı kadar kırtasiye ürünleri, çeşitli oyuncaklar ve süt verilecek.

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile İzmit Kent Konseyi çevre bilincinin geliştirilmesi ve kirliliğin azaltılması amacıyla çocukları teşvik eden proje geliştirdi. "Çocuk Ödül Market" adı verilen proje kapsamında mahallelerde atık toplama merkezleri oluşturulacak. Çocuklar ve aileleri evlerinde biriktirdikleri ayrıştırılabilen atıklar bu merkezlere getirecek. Getirilen atıklar tartılarak kilogramına göre çeşitli hediyelerle çocuklar ödüllendirilecek.

Pilot bölge: Hacıhızır Mahallesi

Çevre duyarlılığını arttırma ve kirliliğe karşı önleyici çalışma niteliği taşıyan Çocuk Ödül Market Projesi için Hacıhızır Mahallesi pilot bölge olarak belirlendi. Kertil Tekke Meydanında bulunan muhtarlığın yanında atık getirme merkezi hazırlandı. Atık getirme merkezine; ambalaj atıkları, atık piller, atık yağlar, elektronik atıklar ve tekstil atıklarının toplanacağı konteynerler yerleştirildi. Aileler biriktirdikleri atıkları mesai saatleri arasında bu merkezlere getirebilecek. Vatandaşların getirdikleri atıklar tartılacak ve her bir atık türüne göre kilosu 0,5 TL üzerinden hesaplanacak. Toplam tutar karşılığında çocuklar; süt, bisküvi, defter, kalem, silgi, kitap, boyama kitabı, boya kalemi, puzzle ve çeşitli çocuk oyunlarını alma hakkı kazanacak. Öte yandan teşvik projesini desteklemek isteyen vatandaşlar da projede kullanılmak üzere ürün bağışında bulunabilecek.

11 Mart'ta başlayacak

İzmit Belediyesi 'İyilik Evimizde, İyilik Elimizde' sloganıyla bütün vatandaşları 'Çocuk Ödül Market' projesine katkı sunmaya davet etti. Özellikle çocukların geri dönüşüm farkındalığını arttırmayı ve teşvik edilmelerinin hedeflendiği projenin, 11 Mart Perşembe günü saat 17.30'da startı verilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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