Son dakika... Atık ayrıştırma tesisinde bulunan bebek, başına vurularak öldürülmüş

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR şehir çöplüğündeki atık ayrıştırma tesisinde cansız bedeni bulunan, yeni doğmuş kız bebeğin, başına vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet soruşturması başlatılırken, bebek de jandarma ekipleri eşliğinde, şehir mezarlığının kimsesiz çocuklar bölümünde toprağa verildi.

Odunpazarı ilçesinin Sarısungur Mahallesi'nde, şehir çöplüğündeki atık ayrıştırma tesisinde görev yapan çalışanlar, 12 Kasım akşamı, bant üzerinde yeni doğmuş kız bebeği ölü buldu. Çalışanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayıklama bandı üzerinde, göbek bağı kesilmiş ve üzerine örtü örtülmüş bebeğin cesedi, Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi'nin incelemeleri sonrası otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan araştırmada, olay yerine saat 20.00'den itibaren kent merkezinden toplanan çöplerin getirildiği ve ayrıştırma bandına alındığı tespit edildi.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekiplerince bebeğin anne ve babasının bulunması için başlatılan soruşturma ise sürdürülüyor.