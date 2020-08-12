Son Dakika: Ateş ölçüp dezenfektan sıkan, maske veren robot geliştirdiler
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Son Dakika: Ateş ölçüp dezenfektan sıkan, maske veren robot geliştirdiler

Gelen son dakika haberine göre Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi'nde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ateş ölçen, dezenfektan sıkan, maske veren, kapı otomatiğini yöneten ve mesaj bildirimi yapan robot geliştirildi.

Son Dakika: Ateş ölçüp dezenfektan sıkan, maske veren robot geliştirdiler
12.08.2020 11:05 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:06

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi'nde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ateş ölçen, dezenfektan sıkan, maske veren, kapı otomatiğini yöneten ve mesaj bildirimi yapan robot geliştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezinde görevli 6 öğretmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ateş ölçümlerinde insan faktörünü risk ortamından çıkarmak, kurum ve kuruluşlara girişte tedbiri otomasyonla sağlamak ve çalışanların sağlık yönünden üst düzeyde korunmasını sağlamak amacıyla robot tasarlamaya karar verdi.

Kodlama, yazılım, tasarım, mekanik ve elektrik alanlarında uzman öğretmenler, bu konuda Ar-Ge çalışması yürüttü.

Ardından tasarlama aşamasına geçen ekip, gövdesi 3D yazıcıyla üretilen robotu hazır hale getirdi.

Gövdesi oto boyasıyla boyanan robot, yazılım ve kodlama mekaniğinin de tamamlanmasının ardından 5 aşamalı eylemle çalışmaya başladı.

Koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik tasarlanan robot, ateşini ölçtüğü vatandaşlara dezenfektan sıkıp maske veriyor. Robot, ateşi düşük çıkanlara kapıyı otomatik olarak açarken, yüksek çıkanlara ise kapıyı açmayarak yetkili kişiye mesaj bildirimi yapıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel Müdürlüğünün destekleriyle tasarlanan robotun, talep halinde seri üretimi planlanıyor.

Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, AA muhabirine, Dr. M. Hilmi Güler BİLSEM öğretmenlerinin koronavirüs salgınının önlenmesine katkı adına örnek bir çalışma yaptığını söyledi.

Robotun bütün parçalarının aynı ekip tarafından üretildiğini belirten Bekyürek, ortaya çok başarılı bir sonucun çıktığını ifade etti.

Bekyürek, salgın sürecinde insanların daha güvende olmalarını sağlamak amacıyla yapılan çalışmanın çok değerli olduğunu vurgulayarak, gecesini gündüzüne katarak robotu tasarlayan öğretmenlere teşekkür etti.

Robot bin dolara tamamlandı

Robotun bin dolara tamamlandığını kaydeden Bekyürek, şöyle konuştu:

"Seri üretime geçersek bu rakamın 700 dolara kadar düşeceğini tahmin ediyoruz. Eğer bütün okul ve kurumlarımızda bu robotu kullanabilirsek özellikle bu salgın sürecinde virüsün yayılmasını önlemek adına güzel bir çalışma olacak. İnşallah bu çalışma yaygınlaşır ve salgınla mücadele konusunda çok güzel bir başarı sağlamış olur."

Bekyürek, robot için destek veren Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine de teşekkür etti.

Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Tuncay Kaya ise bu süreçte böyle bir robot tasarladıkları için çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Bu zorlu koronavirüs sürecinde kurum, kuruluş ve okul gibi yerlerin girişinde kullanılabilecek, insanları risk faktöründen uzak tutacak bir projeyi tamamladık ve çok mutluyuz. Bütün ekibimi kutluyorum." dedi.

Robotun yapımında yer alan öğretmenler Mustafa Gençtoprak ile Alp Arslan da yapım aşaması ve robotun çalışma süreci hakkında bilgi verdi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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