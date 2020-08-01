Son Dakika: Atatürk Devlet Hastanesi bayramlaştı Son dakika habere göre Atatürk Devlet Hastanesi yöneticileri hastanedeki birimleri tek tek dolaşarak personel ve hastalarla bayramlaştı.

Atatürk Devlet Hastanesi yöneticileri hastanedeki birimleri tek tek dolaşarak personel ve hastalarla bayramlaştı.

Atatürk Devlet Hastanesi yöneticileri, Kurban Bayramı'nı hastanede geçiren hastaları ve nöbetçi personelleri unutmadı. Hastane yöneticileri tüm birimleri dolaşarak, sosyal mesafe kurallarına uyarak sağlık personelleri ile bayramlaştı. Bayramı hastanede yatarak geçirmek zorunda kalan hastaları da unutmayan yöneticiler, hastaların bayramını kutlayarak acil şifalar diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA