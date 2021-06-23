Son dakika: Atatürk Bulvarı'nın bir bölümü trafiğe kapatılacak

Son dakika haberine göre Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt onarım çalışması nedeniyle Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nın bir kısmının 24 Haziran Perşembe 22.00 ile 25 Haziran Cuma 06.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacağı bildirildi.