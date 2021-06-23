Son dakika: Atatürk Bulvarı'nın bir bölümü trafiğe kapatılacak
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Son dakika: Atatürk Bulvarı'nın bir bölümü trafiğe kapatılacak

Son dakika: Atatürk Bulvarı'nın bir bölümü trafiğe kapatılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt onarım çalışması nedeniyle Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nın bir kısmının 24 Haziran Perşembe 22.00 ile 25 Haziran Cuma 06.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacağı bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt onarım çalışması nedeniyle Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nın bir kısmının 24 Haziran Perşembe 22.00 ile 25 Haziran Cuma 06.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacağı bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde ki yol bakım çalışmaları kapsamında kentin ana arterlerinden olan Konyaaltı İlçesi Atatürk Bulvarı üzerinde asfalt onarım çalışmaları yapılacak. Bulvarın 646.Sokak ile 642.Sokak arasındaki kısmı 24 Haziran Perşembe akşamı saat 22.00 itibaren taşıt trafiğine kapatılacak. Bulvarın, yoğun bir çalışmanın ardından 25 Haziran Cuma sabahı saat 06.00'dan itibaren yeniden trafiğe açılması planlanıyor. Çalışma süresince sürücüler alternatif güzergahları kullanabilecekleri bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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