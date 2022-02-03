ATATÜRK ANITI'NA YAPILAN SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA - Haberler
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ATATÜRK ANITI'NA YAPILAN SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na yönelik yapılan saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı.

İLKADIM, SAMSUN (DHA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na yönelik yapılan saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sabah erken saatlerde lüks bir cipin anıt alanına girdiği görülüyor. 2 şüphelinin halatı anıta bağlayıp ciple çekmeye çalıştığı, halatın kopmasının ardından parktan ciple kaçarak uzaklaştıkları görüntülerde yer aldı.

ATATÜRK ANITI'NA YAPILAN SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

ATATÜRK ANITI'NA YAPILAN SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

ATATÜRK ANITI'NA YAPILAN SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

ATATÜRK ANITI'NA YAPILAN SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

ATATÜRK ANITI'NA YAPILAN SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

ATATÜRK ANITI'NA YAPILAN SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

ATATÜRK ANITI'NA YAPILAN SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İlkadım, Saldırı, Samsun, Güncel, Haber

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