Ataşehir TEM bağlantı yolunda 3 araç zincirleme kaza yaptı

Ataşehir İstanbul çevre yolunda makas atarak ilerleyen araç sürücüsü minibüse arkadan çarptı.

Ataşehir İstanbul çevre yolunda makas atarak ilerleyen araç sürücüsü minibüse arkadan çarptı. Çapmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs sürücüsü, seyir halinde olan başka bir araca çarparak yan yattı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Olay, dün 22.30 sıralarında Ataşehir İstanbul Çevre yolu Ankara istikametinde gerçekleşti. İddiaya göre, 34 SM 0504 plakalı Peugeot markalı araç sürücüsü otoyolda makas atarak ilerlerken önünden seyir halinde olan 34 BZN 425 Plakalı Ford marka minibüse arkadan çaptı. Çarpmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs sürücüsü seyir halinde olan 34 BGF 16 plakalı Toyota markalı araca çaptı. Çarpmanın etkisi ile minibüs yol ortasında yan yatarak metrelerce sürüklendi. Kazaya karışan araçlarda büyük çaplı maddi hasar oluşurken, kazaya karışan araçların parçaları yola savruldu. Kazada minibüs içerisinde bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüs içinde hafif şekilde yaralanan şahıslara olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(Muharrem Çam - Mehmet Kurt/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı