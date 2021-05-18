Ataşehir TEM bağlantı yolunda 3 araç zincirleme kaza yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ataşehir TEM bağlantı yolunda 3 araç zincirleme kaza yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ataşehir İstanbul çevre yolunda makas atarak ilerleyen araç sürücüsü minibüse arkadan çarptı.

Ataşehir İstanbul çevre yolunda makas atarak ilerleyen araç sürücüsü minibüse arkadan çarptı. Çapmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs sürücüsü, seyir halinde olan başka bir araca çarparak yan yattı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Olay, dün 22.30 sıralarında Ataşehir İstanbul Çevre yolu Ankara istikametinde gerçekleşti. İddiaya göre, 34 SM 0504 plakalı Peugeot markalı araç sürücüsü otoyolda makas atarak ilerlerken önünden seyir halinde olan 34 BZN 425 Plakalı Ford marka minibüse arkadan çaptı. Çarpmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs sürücüsü seyir halinde olan 34 BGF 16 plakalı Toyota markalı araca çaptı. Çarpmanın etkisi ile minibüs yol ortasında yan yatarak metrelerce sürüklendi. Kazaya karışan araçlarda büyük çaplı maddi hasar oluşurken, kazaya karışan araçların parçaları yola savruldu. Kazada minibüs içerisinde bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüs içinde hafif şekilde yaralanan şahıslara olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(Muharrem Çam - Mehmet Kurt/İHA)

Ataşehir TEM bağlantı yolunda 3 araç zincirleme kaza yaptı
Ataşehir TEM bağlantı yolunda 3 araç zincirleme kaza yaptı
Ataşehir TEM bağlantı yolunda 3 araç zincirleme kaza yaptı
Ataşehir TEM bağlantı yolunda 3 araç zincirleme kaza yaptı
Ataşehir TEM bağlantı yolunda 3 araç zincirleme kaza yaptı
Ataşehir TEM bağlantı yolunda 3 araç zincirleme kaza yaptı
Ataşehir TEM bağlantı yolunda 3 araç zincirleme kaza yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Yasak aşk yaşıyorlar' diyerek eşini ve yakın arkadaşını ormanda öldürdü, son sözü 'Namusumuz için yaşıyoruz' oldu
"Yasak aşk yaşıyorlar" diyerek eşini ve yakın arkadaşını ormanda öldürdü, son sözü "Namusumuz için yaşıyoruz" oldu
Son dakika haberi... Şampiyonluk kutlamalarında ateş açan maganda yakalandı
Son dakika haberi... Şampiyonluk kutlamalarında ateş açan maganda yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Abdullah Gül Muharrem İnce Sergey Lavrov Mustafa Şentop
Magazin Sibel Can Pınar Altuğ Ben Affleck Şeyma Subaşı
Spor Adem Büyük Gökhan Töre Cüneyt Çakır Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ataşehir TEM bağlantı yolunda 3 araç zincirleme kaza yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 10:16:50. #1.11#

title