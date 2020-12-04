Son dakika: ATAŞEHİR'DEKİ MOTOSİKLET HIRSIZLIKLARI KAMERADA

Ataşehir 'deki motosiklet hırsızları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletle gelen iki kişi,çaldıkları motosikletlerin kilidini kırdıktan sonra iterek kayıplara karıştı. Motosikleti çalınan sürücüler motosikletlerini bulana 5 bin lira ödül vereceğini vaat etti.

Hırsızlık olayı geçtiğimiz günlerde İnönü mahallesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde motosikletle gelen kimliği belirsiz iki kişi, park halinde bulunan motosikletin kilidini kırdıktan sonra iterek olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Kameralara yansıyan görüntülerde kask taktıkları için yüzleri görünmeyen hırsızların olay yerine geldiği, arka kısımda oturan şahsın motosikletten inerek park halinde bulunan motosiklete yaklaştığı görülüyor. Çevreyi kontrol ettikten sonra motosiklete yönelen hırsız, ön teker kısmında bulunan direksiyon kilidini kırıyor. Daha sonra diğer hırsız da gelerek motosikleti apartman girişinden dışarı çıkarıyor.Hırsızlardan biri geldiği motosiklete binerken,diğer hırsız da çaldığı motosikleti iterek olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

MOTOSİKLETLERİ ÇALINAN SÜRÜCÜLER BULANA 5 BİN LİRA VAAT ETTİAynı bölgede motosikletleri çalınan Mustafa Akkurt ve arkadaşı Uğur Uzun motosikletlerini bulana 5 lira vereceklerini vaat etti. Motosikletini çok sevdiğini söyleyen Akkurt çalınan motosikletinin broşürlerini çevrede dağıttı. Akkurt hırsızlık olayı hakkında "Sabaha karşı motosikletle gelen 2 kişi yaklaşık 25 -30 bin lira değerindeki motosikletimi çaldılar. Aynı bölgede arkadaşımın da yaklaşık 20 bin lira değerinde motosikletini çaldılar. Hırsızlardan biri motorumun kildini kırıyor. Daha sonra diğer hırsızla birlikte motorumu iterek apartmandan dışarı çıkarıyor. Hırsızlardan biri geldikleri motosiklete, diğeri de benim motosiklete binerek uzaklaşıyor" diye konuştu. Uğur Uzun'un çalınan motosikleti de güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.Görüntülerde motosikletle gelen hırsızlardan biri demir kesme makasıyla apartman girişine geliyor.Motosikletin kilidini kesen hırsızlar motosikleti apartman girişinden dışarı çıkarıyor. Daha sonra iki motosikletle hızla uzaklaşıyor. Polis kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı